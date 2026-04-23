PP y Vox inician en Elche la modificación del Plan General para ordenar la implantación de campas de coches junto al aeropuerto

La Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Elche ha dado luz verde en su reunión de este jueves al inicio del procedimiento administrativo para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a fin de acotar, ordenando y regularizando, la situación de las campas (parcelas en las que se instalan aparcamientos privados de vehículos) que hay en el entorno del aeropuerto, que llevan años proliferando en áreas de las pedanías de El Altet y Torrellano, en las inmediaciones de las instalaciones aeroportuarias.

Así lo la ha avanzado el alcalde de Elche Pablo Ruz que ha apuntado que el área municipal de Urbanismo está trabajando para dar forma a la regulación que se requerirá para la disposición legal de esas campas, de las que se estima que, en situación de alegalidad, hay más de un centenar en todo el entorno del aeropuerto.

Entre los parámetros que el Ayuntamiento ilicitano tiene la intención de regular se encuentra la dimensión mínima que se requerirá para poder crear una zona de aparcamiento o la distancia mínima necesaria respecto a viviendas.

Se trabaja para que en el plazo aproximado de un año se pueda cerrar la aprobación de esa modificación puntual del Plan General.

El alcalde de Elche ha explicado que, en tanto que eso ocurre, el Ayuntamiento va a intensificar la campaña de inspecciones municipales que hay en marcha desde el pasado año y que de momento ha controlado una decena de controles, cuyos expedientes han sido puestos en conocimiento de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que tiene su sede en Elche.

Valoración del PSOE y de Compromís per Elx

El asunto de las campas ha sido objeto de debate en la tertulia política de los jueves de ‘Más de uno Elche-comarcas del Vinalopó’.

En ella, desde la oposición municipal, PSOE y Compromís per Elx, ha expresado sus dudas en torno a la situación legal en la que se queda hasta que se apruebe la modificación del Plan General.

Por su parte, desde Vox, el concejal Pedro José Sáez, ha defendido la necesidad de actuar ante la proliferación de las campas y desde el punto de vista normativo, lo tiene claro: “Se habla de ilegalidad, pero o es legal o es ilegal”, ha dicho.