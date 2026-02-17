Vox Elche pide al pleno municipal rechazar la regularización de 500.000 migrantes impulsada por el Consejo de Ministros

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Elche lleva al pleno municipal de este mes una Moción en la que insta a la Corporación a rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes residentes en España que ha impulsado el Consejo deMinistros.

La propuesta de acuerdo que plantea la Moción de Vox también insta “proceder a la deportación de cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves”, o que “haga del delito leve su forma de vida, así como a todo aquel que decida no integrarse a la cultura de la Nación de lo que acoge o intente imponer la suya”.

Vox pide también la implementación de una política migratoria “firme, ordenada y de acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral, asegurando la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a nuestra cultura y costumbres”.

Por último, sugiere “suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de las ayudas humanitarias que precisen hasta la devolución a sus países de origen”.

Para Vox Elche, la regularización de medio millón de personas migrantes aprobada por el Consejo de Ministros supone “un premio al incumplimiento de la ley y una amenaza directa a la sostenibilidad de los servicios públicos”. A juicio de la formación política ultraconservadora en la actualidad hay “más de 3,9 millones” de migrantes que viven en el país, insisten, “sin trabajar”, lo que representa el 58 % del total de los extranjeros, alrededor de 7 millones.

Para Vox Elche las regularizaciones de migrantes como la aprobada por el Gobierno central “generan un efecto llamada permanente” y “trasladan el mensaje de que la ilegalidad es premiada”, así como que “desautorizan a quienes cumplen los procedimientos legales”.

La formación política defiende que, “con cifras desorbitadas de paro, no tiene sentido” la “llegada masiva” de migrantes “mientras hay miles de parados en nuestra ciudad”.