Vox Elche pide exigir al Gobierno central ampliar el número de agentes de la Policía Nacional en la ciudad

El grupo municipal de Vox va a plantear en el pleno del Ayuntamiento de este mes una Moción en la que apremia al Ministerio del Interior a incrementar la plantilla de la Policía Nacional en la ciudad.

La formación ultraconservadora expone en el texto que la Comisaria de Policía Nacional de Elche “arrastra un déficit de plantilla del 20 %, situando a la ciudad con una de las ratios de agentes por habitante más bajas de España para municipios de su rango (más de 235.000 habitantes)”.

Además, señala que los datos relativos al índice de delincuencia del Ministerio de Interior reflejan que el pasado año reflejan que se registraron 39 agresiones sexuales con penetración, registrando el capítulo de delitos contra la libertad sexual un incremento del 30 %.

Además, añade Vox, en 2025 se contabilizaron casi 24.000 infracciones penales, entre las que se dieron 452 robos en domicilios y 160 robos con violencia.

Vox urge la necesidad de recuperar “el principio de autoridad” y para ello describe una situación en la que, de forma alarmista, llega a hablar en el texto de la Moción que "Elche ha dejado de ser una ciudad ajena a la violencia extrema para convertirse en escenario de sucesos que parecen sacados de una crónica negra internacional" porque, afirma Vox Elche, “la proliferación de grupos juveniles violentos ya no es una sensación, sino una realidad que amenaza con crear "barrios de exclusión".

El Grupo Municipal de Vox plantea instar al Ministerio del Interior a rectificar su gestión en el municipio mediante “una reestructuración profunda” de los recursos de seguridad.