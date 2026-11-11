PP y Vox en Elche dan este jueves luz verde a las catas arqueológicas para construir un nuevo Conservatorio en Candalix

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche va a aprobar este jueves la adjudicación de la realización de las catas arqueológicas en el aparcamiento de Candalix, que representan un paso previo al impulso definitivo del proyecto de edificio en esa parcela del nuevo Conservatorio de Música.

Esas prospecciones arqueológicas tienen el cometido de comprobar la existencia y el estado del refugio antiaéreo que hay en el subsuelo de la parcela en la que se quiere construir el nuevo Conservatorio de Música.

La estimación con la que trabaja el gobierno local del PP y Vox es la de que la redacción del proyecto de esa nueva dotación pueda concretarse a principios del próximo año y que a finales de 2027 se pueda estar en disposición de impulsar las obras de un nuevo conservatorio.

Esos son los plazos que ha dado hoy el alcalde de Elche en torno a un proyecto muy demandado por la comunidad educativa del centro de formación musical de la ciudad.

Como proyecto del Plan Edificant la construcción de un nuevo Conservatorio en Elche precisa, para contar con financiación del gobierno autonómico, que la Generalitat delegue al Ayuntamiento las competencias de su tutela, que es una circunstancia que a día de hoy no existe.

El alcalde de Elche Pablo Ruz ha confiado en que esa delegación de competencias llegará, pero ha incidido en que no se va a esperar a que eso se produzca para seguir avanzando en la proyección del nuevo conservatorio, que es, ha dicho Ruz, una dotación que se va a hacer, “con o sin delegación de competencias”.

Las catas arqueológicas en el aparcamiento de Candalix que mañana va a adjudicar el gobierno local se ejecutarán a lo largo de un mes y medio. Los trabajaos se llevarán a cabo en una zona concreta de modo que van a ser compatibles con seguir permitiendo el estacionamiento en la mayor parte de la parcela.

Obras en el actual Conservatorio

Respecto al Conservatorio el equipo de gobierno también ha adelantado la próxima contratación de las obras de impermeabilización de las cubiertas de los módulos del actual centro de formación musical.