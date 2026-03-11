PP y Vox destacan en Elche que el paro ha descendido más de doce puntos desde que están en la Alcaldía

PP y Vox en Elche, formaciones políticas que forman el gobierno local, han sacado pecho este miércoles de la evolución del desempleo en el municipio en los últimos años.

El alcalde Pablo Ruz (PP), y el concejal de Promoción Económica Samuel Ruiz (Vox), han destacado que la ciudad tiene en estos momentos la cifra de demandantes de empleo “más baja” de los últimos seis años.

El primer edil ilicitano ha explicado que desde el máximo de 28.182 desempleados que se alcanzó durante la pandemia del covid-19 en junio del año 2020, la ciudad ha reducido el paro en más de 11.000 personas, lo que supone una caída cercana al 39 %.

Pablo Ruz ha añadido que, desde junio del año 2023, cuando PP y Vox aterrizaron en la Alcaldía, el paro ha bajado en 2.443 personas, en un 12,5 %.

Desde el PP y Vox se ha incidido en que la reducción del desempleo ha sido constante y sin repuntes estructurales, con un descenso medio entre 75-80 personas al mes durante la actual legislatura. Además, han recalcado que esa baja del desempleo se produce, ha señalado Ruz, “en un contexto económico complejo, marcado por inflación elevada, subida de tipos de interés y desaceleración económica en Europa”.

“Los datos confirman que Elche ha pasado de un escenario de crisis laboral en 2020 a una fase de estabilidad y mejora sostenida del empleo, con mejores que en los años posteriores a la pandemia y consolida una senda de recuperación económica y generación de oportunidades”, ha apuntado el alcalde de Elche.

La formación es clave

Por su parte, el concejal de Promoción Económica ha puesto en valor la apuesta del Ayuntamiento en este mandato por la formación promovida. Ha señalado que se han realizado de más de 300 cursos de formación dirigidos a más de 1.700 personas, mientras que la web ElcheOrienta ha recibido más de 14.000 visitas: “El Ayuntamiento de Elche va a seguir ofreciendo las herramientas para promover esa búsqueda de empleo, unido a la apuesta por la formación y el emprendimiento”, ha afirmado Samuel Ruiz que ha añadido que la buena tendencia de las cifras de desempleo en la ciudad también es consecuencia del esfuerzo y trabajo del tejido empresarial del municipio.