Elche: las obras en el entorno del Martínez Valero comenzarán en julio

Si no hay ninguna circunstancia sobrevenida de última hora que lo impida, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche va a aprobar este jueves la adjudicación definitiva del proyecto de urbanización del entorno del estadio de fútbol Manuel Martínez Valero.

A partir de esa publicación se fijarán unos veinte días de plazo para que la empresa adjudicataria formalice toda la documentación necesaria antes de proceder al inicio de las obras, que se producirá con la firma del acta de replanteo. Con ello, las obras podrían comenzar a finales de este mes o principios de julio.

Se trata de un proyecto que se adjudica con un plazo de ejecución de cinco meses, de modo que las obras se desarrollarán en pleno desarrollo de la competición en Primera División. Si no surgen contratiempos durante la ejecución de los trabajos, casi la mitad de la Liga se disputará con obras, con la incidencia que eso supondrá para el tráfico de vehículos al estadio.

La reurbanización del estadio del Elche va a ser adjudicado con un presupuesto de 4,1 millones de euros cuya financiación se distribuirá de la siguiente manera: más de 969.400 euros correrán a cargo de los propietarios del sector E-24; 833.300 euros los aportará la mercantil Astonquer (propietaria de los antiguos anexos del campo de fútbol); 620.709 euros los tendrá que aportar el Elche CF; y 1,7 millones de euros por parte del Ayuntamiento.

Según se informó desde el Ayuntamiento de Elche el pasado mes de mayo cuando se procedió a la adjudicación provisional de esa reurbanización, la actuación que se va a contratar va a abarcar una superficie total de 24.490 metros cuadrados e incluye la renovación de 400 metros de la avenida Manuel Martínez Valero y 500 metros de la avenida José Esquitino Sempere. Ambas avenidas pasarán a contar cuatro carriles de circulación, medianas centrales, aceras amplias y zonas de arbolado.

Además, se van a crear dos rotondas de circulación en la intersección de Manuel Martínez Valero con y en el límite entre los sectores AR-78 y E-24.

Del mismo, se va a mejorar la iluminación de la zona y se van a habilitar zonas de aparcamiento en línea.

El proyecto contempla también trabajos de demolición, movimiento de tierras, pavimentación, redes de agua potable y drenaje, alumbrado público, jardinería, riego, mobiliario urbano y señalización, con el objetivo de modernizar todo el entorno.