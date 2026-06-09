El Eldense amplía el contrato de Floris Smand y se blinda ante un posible traspaso

El Eldense ha ejecutado la opción de ampliación de contrato de Floris Smand y 'blinda' al neerlandés hasta 2028. Smand firmó por la entidad azulgrana en Primera RFEF hasta 2027, pero había una cláusula que permitía extender el vínculo entre ambas partes por un curso más.

Floris Smand ha sido uno de los jugadores más destacados de la plantilla. Titular indiscutible para Javi Cabello y Claudio Barragán, el zaguero ha disputado 37 partidos de Liga. Ha anotado un tanto y ha demostrado su liderazgo en defensa. En Copa del Rey jugó otro encuentro, ante la Real Sociedad.

La gran campaña de Smand ha despertado el interés de varios clubes, tanto de España como de otros países. Ya en invierno hubo sondeos por la situación del neerlandés, aunque no se produjo una oferta formal. El ascenso del Eldense abre la puerta a la continuidad del defensa en Segunda.

Sin embargo, nadie en el entorno azulgrana descarta que Floris Smand pueda abandonar el Nuevo Pepico Amat este verano. La renovación hasta 2028 otorga al Eldense una mejor posición a la hora de negociar un posible traspaso. El jugador está cómodo en Elda y es consciente de que va a ser una pieza importante en Segunda.

La renovación, a priori, es muy positiva para ambas partes. En el Eldense saben de la importancia de Smand en el esquema de Claudio Barragán, por lo que solo se plantearían la venta del central en el caso de que llegase una oferta suculenta. En la planta noble del Nuevo Pepico Amat consideran que debe ser la venta más cara de la historia de la entidad.