PP y Vox acuerdan mostrar el apoyo de Elche a Ceuta y condenar “la pasividad” del Gobierno de España tras la “invasión” de julio

Ceuta ha sido este miércoles foco de polémica durante un pleno municipal extraordinario celebrado en el Ayuntamiento de Elche ha instancias del alcalde de la ciudad, Pablo Ruz (PP).

Con el voto favorable únicamente de los concejales del PP y de Vox se ha acordado que desde el Consistorio ilicitano se exprese un rechazo “enérgico” a “la invasión perpetrada en la ciudad de Ceuta en los últimos días de julio, así como a la pasividad del Gobierno de España ante esa crisis”.

También se insta al Gobierno central “a que ejerza con firmeza su responsabilidad en la defensa de nuestras fronteras”, así como manifestar “la solidaridad del pueblo de Elche con la ciudad de Ceuta” y expresar “el respaldo a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias de una concentración en todos los Ayuntamientos el 2 de septiembre a las 20:00 horas”.

Ni PSOE ni Compromís per Elx han apoyado la propuesta de acuerdo. Ambas formaciones políticas han enmendado los acuerdos planteados en la Moción en base a la que se convocado el pleno.

Los socialistas han tratado que se eliminara la referencia expresa a que el ejecutivo central ha actuado con “pasividad” y añadir la condena a “cualquier discurso de odio, xenófobo o racista dirigido a romper la convivencia y la pluralidad”, citando expresamente “el expresado públicamente por el alcalde de Elche hace apenas un año respecto a los menores migrantes, cuando manifestó: «Llévatelos a tu casa», y del que no se ha retractado”.

Los socialistas también han pedido que se requiera a la Generalitat “a mostrar su solidaridad y cooperación en la acogida de menores migrantes procedentes de Ceuta”, así como solicitar a la Unión Europea y a sus Estados miembros a reforzar la protección de la frontera europea en Ceuta”.

Ni las enmiendas del PSOE ni las de Compromís per Elx han sido aceptadas y finalmente las dos formaciones políticas han votado en contra de las propuestas de acuerdo planteadas.

El debate

PP y Vox han sumado para sacar adelante los acuerdos planteados en el pleno municipal. Ambas formaciones políticas han cargado contra el Gobierno central y el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez.

Desde la oposición municipal, PSOE como Compromís per Elx, han coincidió en señalar que el pleno municipal extraordinario forzado por el alcalde ilicitano para hablar de Ceuta ha tenido un objetivo meramente político, partidista y de confrontación con el Gobierno central.

Tanto PSOE como Compromís han añadido que el PP y Vox han eludido en todo momento la búsqueda de un consenso porque, según han insistido, lo que se buscaba era lo contrario a la unidad.