Villena retorna este fin de semana al siglo XV con sus fiestas del Medievo

Este viernes arrancan en Villena las fiestas del Medievo. Lo van a hacer con la tradicional recreación de la visita de los Reyes Católicos a la ciudad, que tuvo lugar en el año 1488. Será, una teatralización que correrá a cargo de Caricato Teatro que se celebrará a las 20:00 horas en la plaza de Santiago.

Feike Veldman, conocido por ‘el Guiri’, exdirector de proyectos de la Fundación APP Primadomus será el encargado de pronunciar el pregón de las fiestas.

Durante el fin de semana, hasta el 8 de marzo, se sucederán actividades. Tanto el casco histórico de Villena como el Castillo de la Atalaya se transformarán en un espacio medieval en el que serán protagonistas un bazar de artesanía y las diferentes actividades programadas para este año.

El fuego, la danza árabe y conciertos de música celta son algunas de las actividades que se van a desarrollar. También habrá combates medievales, talleres, espectáculos de magia, cuentacuentos, exhibiciones artísticas, propuestas infantiles o pasacalles. También se disfrutará de campamentos cristianos y vikingos, tiro con arco y demostraciones ecuestres.

La popular Batalla de las Lechugas, que se celebrará el domingo, y el Ritual celta de presentación de los Infantes, bebés nacidos durante el año o la despedida de los Reyes Católicos, que también será el domingo, son otras de las actividades programadas en el marco de las fiestas del Medievo de este año.

Además, los principales museos y monumentos de Villena van a ofrecer durante el fin de semana horarios especiales y visitas guiadas.