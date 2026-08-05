Villena renueva la explanada del Mirador de Las Cruces

El Ayuntamiento de Villena, a través de las concejalías de Empleo y Medio Ambiente, ha terminado la adecuación de la explanada del Mirador de Las Cruces.

Esta primera fase de mejora del área se ha llevado a cabo gracias a la actuación coordinada de los diferentes planes y talleres de empleo y formación que han realizado en este lugar sus prácticas curriculares. "Estas actuaciones son el fruto de los trabajos realizados por el Plan Inserta, en la categoría de Jardinería y los talleres de empleo como Albañilería y Carpintería" ha señalado Paula García, edil de Empleo y Formación.

El concejal de Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha explicado que "se han realizado ejercicios de adecuación y accesibilidad del Mirador de las Cruces, así como la creación de diferentes parterres con vegetación autóctona, con el objetivo de poner en valor este paraje".

Por su parte, la segunda fase de mejora contempla la instalación de mobiliario urbano y el refuerzo de la iluminación mediante la colocación de seis farolas. Asimismo, se ha informado de la mejora del vallado del vial ecológico de San Bartolomé, también comprendido en los ejercicios de prácticas de estos ciclos formativos y de capacitación laboral.