Villena da los primeros pasos para contar con un pabellón auxiliar en el polideportivo municipal

El Ayuntamiento de Villena ha licitado la contratación de la redacción de los proyectos técnicos para la ejecución del pabellón auxiliar del polideportivo municipal.

Su construcción va a suponer una inversión de alrededor de siete millones de euros.

Fulgencio Cerdán, alcalde de Villena, ha explicado esta mañana que la redacción de los documentos iniciales se ha sacado a concurso público por un importe máximo de 177.000 euros, y comprende el anteproyecto, el proyecto básico de ejecución, la redacción del estudio de Seguridad y Salud, así como los planes de protección, el proyecto técnico y el plan de control de calidad.

El alcalde de Villena ha añadido que, según los plazos que se manejan, en mayo del próximo año se impulsará la licitación definitiva de la construcción del nuevo pabellón auxiliar del polideportivo municipal, que es un proyecto que también prevé la creación de un nuevo campo de fútbol 8.

La iniciativa se va a ejecutar en una parcela de 8.000 metros cuadrados de superficie y supondría la construcción de un pabellón de 3.500 metros que contará con una grada con capacidad para unas 300 plazas y la versatilidad de parcelar su pista de juego en tres áreas diferentes, que podrían ocupar dos canchas de baloncesto y una de vóley.

Maite Gandía, concejala de Deportes en Villena, ha recalcado la nueva infraestructura proyectada permitirá generar más espacios para los entrenamientos a diferentes disciplinas deportivas, como el baloncesto y el vóley.