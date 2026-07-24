Villena extiende la gratuidad de la piscina municipal este viernes por el calor

En Villena con motivo del episodio de calor extremo en el que el municipio superó los 45 grados se abrió de forma gratuita la piscina municipal del Polideportivo. Más de 500 personas acudieron a la jornada gratuita.

Debido a la prolongación de las elevadas temperaturas, la concejalía de Deportes ha decidido prolongar un día más la gratuidad del acceso a la piscina municipal. Por esta razón, durante el día de hoy, la entrada volverá a ser de acceso libre.

El horario de la piscina es de 10:30 a 19:30 horas. Esta medida que se toma en el marco de la tercera ola de calor del verano y tiene como objetivo contribuir a la protección de la salud de la población, especialmente de los colectivos más vulnerables.

Desde el Ayuntamiento de Villena se recuerda la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias durante estos episodios de altas temperaturas, como mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día y prestar especial atención a menores, personas mayores y personas con patologías crónicas.