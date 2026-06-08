Villena estrena nueva aplicación móvil de atención ciudadana en el servicio de limpieza y recogida de basura

El Ayuntamiento de Villena ha presentado este lunes una nueva aplicación de atención ciudadana del servicio de limpieza y recogida de basura. Está diseñada para dispositivos móviles, ‘villenamaslimpia.app’.

Se trata de una plataforma digital que se divide en tres bloques diferentes.

En el primero se ofrece información útil a la ciudadanía en relación a las tareas de separación en origen de los diferentes materiales y a qué contenedor corresponde. En este caso, la aplicación incluye la Inteligencia Artificial que permite asignar el objeto fotografiado a cada uno de los diferentes contenedores.

El segundo bloque es el que permite a la ciudadanía solicitar las recogidas de enseres y de poda, mientras que el tercer bloque es el dirigido a reclamaciones, quejas y felicitaciones.

El alcalde de Villena Fulgencio Cerdán ha destacado que esa nueva aplicación es parte de las mejoras que se han incorporado en la nueva contrata de limpieza del municipio.

Por otro lado, Cerdán ha hecho referencia al nuevo lema ‘Villena+limpia, ¡cuídala!’ que se ha lanzado desde la concesionaria del servicio y el Ayuntamiento y que hace referencia a la necesidad de actuar de manera conjunta y colectiva entre toda la ciudadanía: “Porque un incremento de la plantilla del 52 %, nueva maquinaria renovadas no será suficiente si no participa toda la ciudad en la labor de mantener la ciudad para poder disfrutarla nosotros y quienes nos visitan”, ha señalado el alcalde de Villena.