El viento de levante provoca este miércoles un descenso del termómetro de casi diez grados en Elche, Santa Pola y Crevillent

Este miércoles, día 3 de junio, se presenta como una jornada bastante soleada en la que el viento de levante, que puede llegar a ser moderado, va a impedir que suban mucho las temperaturas máximas como ocurrió ayer. De hecho, se van a quedar unos diez grados centígrados por debajo de los índices alcanzados ayer.

En Elche y Crevillent, el termómetro va a rondar valores máximos de 27 grados. En Santa Pola se alcanzarán los 24.

Mañana jueves, con algo de viento del sur por la mañana, subirán un poco las temperaturas para volver a bajar a partir del viernes.