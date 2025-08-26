La vida se abre paso en la playa del Carabassí de Elche para medio centenar de ejemplares de tortuga boba

LEER MÁS La playa El Carabassí de Elche vive una nueva suelta de ejemplares de tortuga boba

La vida se ha abierto paso este martes para medio centenar de tortuga boba en la playa del Carabassí de Elche. Ha sido en el nido de tortuga de esa especie en el que han eclosionado el 75 % de los 70 huevos que a principios del mes de julio desovó una tortuga en la arena de la playa de Los Arenales del Sol.

Las primeras tortugas han comenzado a salir del nido después de las 07:00 horas y han eclosionado más de medio centenar, lo que ha sido considerado como un éxito. Las pequeñas tortugas han sido soltadas por la noche para que alcanzarán su hábitat natural: el mar.

La suelta de tortugas se ha convertido un año más en un atractivo para los bañistas que se encontraban en la playa y que han podido presenciar el emotivo momento en el que, tras realizar un recorrido por la arena del litoral ilicitano han alcanzado la orilla del mismo aprovechando las olas para adentrarse mar adentro.

Decenas de personas han presenciado en directo ese momento junto a un buen número de las voluntarias y voluntarios que en los últimos días han estado vigilando el nido artificial con los huevos de tortuga que se creó tras ser recogidos de Los Arenales del Sol.

Todos los que han participado en los turnos de guardia han sido integrantes de la organización Xaloc, de la entidad Margalló Ecologistes en Acció y Talaiola Santa Pola.