El año 2026 llega con cambios en el PSOE de Elche: el exalcalde Carlos González deja su acta de concejal, entra Miguel Serna

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Elche va a arrancar el año 2026 con cambios en sus filas: el exalcalde Carlos González en los mandatos 2015-2019 y 2019-2023 deja el acta de concejal y tomará posesión de la misma Miguel Serna.

La noticia se ha dado a conocer este viernes, día 26 de diciembre, durante una comparecencia en la que el propio González ha estado arropado por el portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, así como por Alejandro Soler, secretario general de los socialistas ilicitanos, y concejales del Grupo Socialista.

“Considero que mi etapa política municipal ha llegado a su fin, lo considero yo y lo consideramos nosotros”. Así ha argumentado Carlos González su marcha de la primera línea política municipal. “Me marcho como llegué, con la cabeza alta y el orgullo de haber representado al PSOE y servido a la ciudad que me vio nacer”.

“Me marcho con serenidad y absoluta normalidad democrática”, ha añadido González que ha defendido que deja su acta de concejal en el Ayuntamiento de Elche “con la satisfacción de dejar un grupo municipal socialista muy cohesionado y solvente, así como con la satisfacción de dejar un legado positivo, que en buena medida alimenta esta legislatura y que sigue marcando el ritmo de la ciudad; también con la satisfacción de haber contribuido a mejorar la vida de los ilicitanos, especialmente, de quienes más lo necesitan”, y de haberme dejado la piel en la pandemia”.

González ha explicado que tras las elecciones municipales de 2023, en las que el PSOE perdió la Alcaldía pese a ganar los comicios e incluso incrementar el número de votos respecto al proceso electoral anterior, su presencia en el Grupo Socialista se fijó el objetivo de "conformar una oposición serena, rigurosa, creíble y útil”. “A ello he dedicado mis esfuerzos en este periodo, desde el perfil político bajo que me correspondía asumir, tras ocho años de intenso protagonismo institucional”, ha señalado Carlos González.

Por su parte, Héctor Díez ha agradecido “toda la labor que Carlos González ha realizado tanto como alcalde como en la oposición, “dándonos consejos y experiencia, cuestiones que Carlos seguirá aportando ahora fuera del ayuntamiento”.

Díez ha enfatizado que “se va un alcalde muy querido y el de la transformación del centro histórico con la peatonalización de la plaza de Baix y la Corredora”, al tiempo que ha incidido en que “se va el alcalde del escudo social en los peores momentos de la pandemia y el de la modernización de los colegios con el plan Edificant, instalaciones deportivas en barrios y pedanía”.

Por otro lado, Alejandro Soler, secretario general del PSOE de Elche, ha agradecido “el gran trabajo realizado por Carlos González en sus diferentes etapas en la política municipal, sobre todo, como alcalde ayudando a transformar la ciudad y que seguirá apoyando el proyecto socialista”. “Deja una extraordinaria y brillante gestión como alcalde, con un avance extraordinario, y desde el punto de vista personal, ha sido un alcalde normal, preocupado por lo que tiene que hacer un alcalde, por encima de su proyección personal”, ha concluido Soler.

El relevo de Miguel Serna

El acta que deja Carlos González la va a sumir Miguel Serna, que en las elecciones municipales del año 2023 concurrió en el puesto trece de la candidatura del PSOE ilicitano, quedándose a las puertas de acceder a la Corporación.

Serna es Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Actualmente es profesor de Formación Profesional en el IES Misteri d’Elx. Fue Jefe de Gabinete en Alcaldía durante las etapas de primer edil de Carlos González.