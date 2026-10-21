El vestuario del Elche, pendiente del clima de tensión en Vallecas: "Preparamos el partido para jugarlo"

El Rayo Vallecano-Elche de este sábado está salpicado por los incidentes en el último partido en casa de los rayistas. El Rayo-Athletic fue suspendido tras el lanzamiento de objetos desde la grada y el cuadro de Beñat San José regresa este sábado a su estadio con un cierre parcial y un apercibimiento de cierre total.

Sin embargo, gran parte de la afición del Rayo está dispuesta a continuar con las protestas contra le gestión del presidente Martín Presa. Por ello, hay temor a que se reproduzcan los incidentes y se tenga que volver a suspender el Rayo-Elche.

Matías Dituro, portero del Elche, ha admitido en sala de prensa que es inevitable "escuchar o ver" cosas relacionadas con una posible suspensión, pero ha asegurado que en el vestuario prefieren mantenerse al margen: "Preparamos el partido para jugarlo". El meta argentino ha añadido que están "enfocados" en sacar un resultado positivo del Estadio de Vallecas.

"Si se suspende o se reprograma ya no depende de nosotros", ha afirmado Dituro. El cancerbero del Elche prefiere no anticiparse al futuro ni pensar en una posible suspensión.

Futuro

Dituro también se ha referido a su futuro. Es uno de los veteranos de la plantilla y renovó por una temporada con el Elche. Finaliza contrato en junio de 2027. "Me siento como si tuviera 30 años", ha bromeado el guardameta. "Tengo ganas de jugar mucho tiempo más", ha aseverado.

El futbolista es muy querido en Elche y ha admitido que nota el cariño de la gente cuando, por ejemplo, acude a los entrenamientos de su hijo con las categorías inferiores del club. Dituro también mira al futuro y ha desvelado que sigue con su preparación para hacerse con el título de entrenador.