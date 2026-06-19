El verano llega el domingo a Elche, Crevillent y Santa Pola con temperaturas en ascenso y calima

La estación de verano de este año 2026 llega este fin de semana a la comarca del Baix Vinalopó con el termómetro en ascenso y con un sábado en el que habrá más nubes que el domingo, jornada en la que se entra de lleno en la época estival.

La llegada de una masa de aire cálido del Sáhara va a provocar que el termómetro continúe ascendiendo durante el fin de semana, llegando a alcanzar el domingo los 34 grados.

Además, tanto mañana sábado como el domingo habrá calima (polvo en suspensión).

En principio, mañana habrá más nubes y el domingo será más soleado. Las dos jornadas van a tener viento de levante puntualmente moderado.

Pocos cambios este viernes

Este viernes va a ser un día soleado con calima, brisas de levante a partir de media mañana y temperaturas en ascenso.

El termómetro va a rondar valores máximos en Elche y Crevillent los 32 grados centígrados, mientras que se va a quedar en 28 en Santa Pola.

Hasta 93 días de verano

El domingo, a las 10:24 horas llega el verano, que es una estación que se va a prolongar a lo largo de 93 días y 16 horas, finalizando el próximo 23 de septiembre.