Elche celebra hoy su primer día grande de las fiestas con la Vespra

Elche afronta hoy el primero de sus dos días grandes dentro de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción. Esta tarde tendrá lugar la primera parte de la celebración del Misteri d’Elx, que este año celebra su 25 aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

A las 18:00 horas de la tarde en la basílica de Santa María tendrá lugar la representación de la Vespra, en la que se narra la muerte de la Virgen tras reunirse con los apóstoles en la que expresa su deseo de reunirse con su hijo.

Y al término de esta representación será el turno de la tradicional Roà, en las calles de alrededor de la basílica, donde miles de ilicitanos procesionan velando a la patrona.

Este sábado, 15 de agosto, toda la ciudad se transformará en alegría con la representación de la Festa, la segunda parte del Misteri, en la que se escenifica la subida al cielo de la Virgen y su coronación, también a las 18:00 horas de la tarde.

Durante ambas representaciones las puertas de la basílica permanecen abiertas y el acceso es libre. Por esta razón durante la celebración no solo se llena el público del interior del templo, sino que también todo el entorno de la iglesia estará al completo para escuchar a los cantores y el volteo de campanas, un año más desde hace cinco siglos.