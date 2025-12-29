Mantenimiento

Los vecinos de Filet de Fora y Puertas Coloradas de Elche urgen reabrir los juegos infantiles del parque Marcelino Domingo

Denuncian que el barrio no ha recibido este año “ni un euro” del presupuesto que ha manejado el Distrito 1

David Alberola García

Elche |

Zona de juegos infantiles del parque Marcelino Domingo de Elche. | Onda Cero Elche

La Asociación de Vecinos Filet de Fora y Puertas Coloradas de Elche ha exigido este lunes al equipo de gobierno la reapertura del área de juegos infantiles del parque Marcelino Domingo que, denuncian, acumula más de tres meses vallado y con ello es inaccesible, al tiempo lleva más de dos años con aparatos de juegos infantiles rotos.

José Gracia, presidente del colectivo vecinal, ha criticado que a día de hoy sólo se puede usar un columpio.

Presupuesto del Distrito 1

Por otro lado, el presidente de la Asociación de Vecinos Filet de Fora y Puertas Coloradas ha criticado que el barrio no ha recibido este año, como ya ocurrió el pasado, ninguna dotación económica de los 30.000 euros asignados por el Ayuntamiento de Elche al Distrito 1, que es en el que se integra el barrio. Estiman los vecinos que, por un reparto lógico de esa dotación económica, al barrio le corresponderían unos 10.000 euros, pero lamentan que no se ha ejecutado ninguna actuación en la zona.

Hundimiento calle y solares de aparcamiento

Otras de las reivindicaciones, que también se arrastran en el barrio desde hace muchos meses, radican, por un lado, en la actuación necesaria para dar solución al hundimiento que presenta la calzada en la calle Eduardo Ferrández García, a la altura del número 7, en la parada de autobuses.

Por otro lado, los vecinos de Filet de Foroa y Puertas Coloradas continúan reclamando la adecuación de los dos solares que hay en la calle Blas Orts Sánchez que los vecinos de la zona usan como aparcamiento. Reclaman que su superficie se adecúe para evitar los encharcamientos de agua que se producen cuando llueve, como ha ocurrido estos últimos días.

Solar de calle Blas Orts Sánchez cuya adecuación reclaman los vecinos de Elche.
Solar de calle Blas Orts Sánchez cuya adecuación reclaman los vecinos de Elche. | Onda Cero Elche
