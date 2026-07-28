Los vecinos del barrio de Elche de Puertas Coloradas denuncian la falta de mantenimiento en la zona

En Elche, los vecinos del barrio de Puertas Coloradas, están preocupados por el estado descuidado que presenta el distrito. Las zonas del Huerto de Jerónimo y el entorno del instituto la Torreta acumulan desde hace meses palmas secas, además de botellas de vidrio que se depositan a diario.

Allí los vecinos se quejan del estado de la vegetación, seca, que puede suponer un peligro para los coches aparcados en el solar colindante y para los vecinos de la zona, sobre todo durante la temporada de verano y ahora que en Elche se prevé una nueva ola de calor durante el fin de semana.

Pepe Gracia es el presidente de la Asociación de Vecinos de Puertas Coloradas y ha querido transmitir la preocupación de los ilicitanos de la zona por una situación prolongada en el tiempo.

Ahora los vecinos exigen que el Ayuntamiento tome las medidas necesarias de limpieza por una cuestión de mera seguridad, ante el abandono de la zona, antes de lamentar una posible desgracia.