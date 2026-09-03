Vecinos de la Avenida de Dolores de Elche piden medidas que reduzcan la velocidad de circulación en la misma

Los vecinos del entorno de la Avenida de Dolores de Elche, en el barrio Puertas Coloradas, han reclamado este jueves al equipo de gobierno la colocación de elementos que permitan reducir la velocidad de circulación de los vehículos por esa zona ya que, según insisten, en ella se suelen alcanzar altas velocidades lo que supone un riesgo para los vecinos que, como peatones, cruzan esa arteria de tráfico rodado.

Los vecinos de la zona explican que, por ejemplo, tienen que cruzar la Avenida de Dolores a diario para tirar la basura ya que los contenedores están en la acera de enfrente de los edificios.

Los afectados sugieren la creación de badenes en los dos pasos de peatones que hay en esa vía, a la altura de los números 27 y 31.

Aparcamiento calle Blas Orts Sánchez

Por otro lado, los residentes en el barrio Puerta Coloradas han agradecido al Ayuntamiento los trabajos de acondicionamiento del huerto de palmeras que hay en las inmediaciones del centro educativo La Torreta, así como la retirada de la acumulación de palmas secas de palmera que había desde hace meses en la zona de aparcamiento de la calle Blas Orts Sánchez. En esa zona lamentan que no se haya actuado en su superficie para acabar con la gran cantidad de polvo que se genera desde la misma.