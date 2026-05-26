Usuarios del Conservatorio de Música de Elche denuncian la ocupación de parte de su parcela para la logística de un festival

Padres de alumnos del Conservatorio de Música de Elche han denunciado la utilización de parte de la parcela del centro para la colocación de baños portátiles y otras casetas en la parte trasera del edificio del Conservatorio, estando esos elementos pegados a algunas de las aulas del mismo.

Esos elementos instalados son parte de la logística de un festival de música que se va a celebrar el viernes y el sábado en la explanada de la Torre dels Vaillos, emplazada en las inmediaciones del centro de formación musical.

Los padres de alumnos del Conservatorio se quejan de que el recinto para los conciertos se abrirá a las seis de la tarde del viernes, cuando en el Conservatorio de Música aún estarán en horario de clase, que se pueden ver afectadas por el ruido que puede provenir de la acumulación de espectadores para el concierto programado.

Además, denuncian que el Ayuntamiento de Elche ha puesto medios para acondicionar el espacio en el que va a tener lugar el festival musical, pero lleva meses haciendo caso omiso a la reclamación de los padres para acometer acciones de mantenimiento y acondicionamiento en el Conservatorio de Música y en la parcela que ocupa donde, señalan los padres de alumnos, hay áreas en las que se acumula la maleza.