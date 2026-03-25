La UMH de Elche reúne a 300 participantes en su Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología

La vigesimotercera edición del Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche va a congregar este jueves y el viernes a más de 300 personas.

El evento va a tener como escenario el Aula Magna del edificio Altabix del campus de Elche de la UMH y va a tener lugar bajo el título de ‘Conectando mentes, iluminando el futuro’.

El congreso persigue convertirse en un espacio común de reflexión entre las distintas áreas de la Psicología, promoviendo la colaboración y el aprendizaje conjunto para orientar a los participantes hacia los nuevos retos de la disciplina.

El poder de la inhibición; los desafíos y las realidades en las personas adultas con autismo; la bipolaridad; o las sectas destructivas son algunas de las temáticas que se van a abordar durante las dos jornadas del congreso.

En la sesión inaugural se espera mañana, entre otros, a José Juan López Espín, vicerrector de Estudiantes y Coordinación de la UMH; al decano de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias, Francisco José Vera García; y a la vicedecana del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana, Concepción Sánchez Beltrán.

Desde la UMH de Elche se ha destacado que el Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología se ha consolidado como un referente para el intercambio de conocimientos y la difusión de investigaciones entre estudiantes y profesionales, complementando la formación reglada y fomentando el pensamiento crítico y la participación científica.