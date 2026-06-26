La crónica del tiempo

El último fin de semana de junio en Elche, Crevillent y Santa Pola: temperaturas sin excesos, pero con bochorno

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Palmera 'El Candelabro' del Parque Municipal de Elche.
Palmera 'El Candelabro' del Parque Municipal de Elche. | Onda Cero Elche

El último fin de semana del mes de junio va a dejar en la comarca del Baix Vinalopó dos jornadas de sábado y domingo con bochorno y temperaturas máximas entre 31 y 33 grados centígrados.

Ambas jornadas van a tener más sol que nubes y habrá suaves brisas marinas.

Bochorno también este viernes

La de este viernes va a ser una jornada soleada, con suaves brisas marinas a partir de media mañana, temperaturas máximas un poco más bajas que las de de los últimos días y bochorno.

El termómetro va a rondar valores máximos de 30 grados en Elche, 31 en Crevillent y 28 en Santa Pola.

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