El último fin de semana de junio en Elche, Crevillent y Santa Pola: temperaturas sin excesos, pero con bochorno

El último fin de semana del mes de junio va a dejar en la comarca del Baix Vinalopó dos jornadas de sábado y domingo con bochorno y temperaturas máximas entre 31 y 33 grados centígrados.

Ambas jornadas van a tener más sol que nubes y habrá suaves brisas marinas.

Bochorno también este viernes

La de este viernes va a ser una jornada soleada, con suaves brisas marinas a partir de media mañana, temperaturas máximas un poco más bajas que las de de los últimos días y bochorno.

El termómetro va a rondar valores máximos de 30 grados en Elche, 31 en Crevillent y 28 en Santa Pola.