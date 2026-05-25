Tres detenidos en Elda por tráfico de drogas en dos actuaciones distintas de la Policía Nacional.

La Policía Nacional ha detenido en Elda a dos hombres y una mujer por tráfico de drogas.

Los arrestos se han llevado a cabo en dos actuaciones distintas llevadas a cabo en plenas labores de vigilancia en la vía pública.

En la primera de ellas, agentes de una patrulla policial que se encontraba de servicio observó un vehículo mal estacionado. En su interior, una mujer ocupaba el asiento del copiloto y mostraba una actitud vigilante. Poco después, se observó a un hombre entrar en ese mismo coche, ocupando el asiento del conductor. Tras identificar a ambos, los agentes localizaron bajo el asiento del conductor un paquete envuelto con plásticos en el que había casi un kilo de cocaína.

Tanto el hombre como la mujer fueron arrestados.

En la segunda actuación, otra dotación policial de la unidad de Seguridad Ciudadana circulaba en una zona habitual de compraventa de sustancias estupefacientes cuando los agentes observaron a un hombre que circulaba a bordo de un patinete en dirección prohibida y a gran velocidad.

Tras ser interceptado se comprobó que llevaba un envoltorio de látex en cuyo interior se hallaba una bolsa que contenía heroína con un peso que superaba los 35 gramos.

El hombre también fue detenido.