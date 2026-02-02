Tete Morente regresa al Elche

Gonzalo Villar no será el único que regrese al Elche en este mercado invernal. El club franjiverde ha oficializado el fichaje de Tete Morente. El andaluz puede jugar por ambos costados y refuerza las bandas del equipo de Eder Sarabia.

Morente firma hasta 2028 con el Elche. Ya sabe lo que es jugar en Primera División en el estadio Martínez Valero. Dejó el club tras la temporada 2023-2024 para firmar por el Lecce en Italia. En las últimas horas se había desvinculado del conjunto de la Serie A.

El gaditano es el primer fichaje en el último día de mercado. Se suma a Lucas Cepeda y Gonzalo Villar en la lista de incorporaciones. También se ha firmado a Abiel Osorio, pero queda cedido en Defensa y Justicia hasta la próxima campaña.

El fichaje del gaditano le aporta experiencia al Elche, puesto que disputó varias temporadas en la élite con el conjunto ilicitano. Sarabia pidió fichajes en banda y ya tiene a uno de los refuerzos de cara al tramo decisivo de temporada.