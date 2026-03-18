En la noche del martes

Un terremoto con epicentro en Hondón de los Frailes se siente también en Elche, Crevillent y Hondón de las Nieves

Ha sido de magnitud 2,5 en la escala de Richter

David Alberola García

Elche |

Un terremoto con epicentro en Hondón de los Frailes se siente también en Elche, Crevillent y Hondón de las Nieves.
Un terremoto con epicentro en Hondón de los Frailes se siente también en Elche, Crevillent y Hondón de las Nieves. | www.ign.es

Un terremoto de magnitud 2,5 en la escala de Richter se ha sentido este pasado martes en áreas de las comarcas del Medio y Baix Vinalopó.

El temblor de tierra ha tenido su epicentro en el municipio de Hondón de los Frailes, en la comarca del Medio Vinalopó. Se produjo poco antes de las 20:00 horas y, entre otras zonas y con distintas intensidades, se percibió en áreas de la comarca del Baix Vinalopó como en Crevillent y Elche.

En Crevillent sintieron el seísmo vecinos del entorno del polígono Cachapet, así como del casco urbano de la localidad y de la pedanía de El Realengo.

En Elche, se notó en algunas zonas de la pedanía de Matola.

El seísmo, cuyo epicentro se sitúo a apenas dos kilómetros de profundidad, también se sintió en otros municipios de la comarca del Medio Vinalopó como en Hondón de las Nieves y en su pedanía de La Canalosa.

Desde el Instituto Geográfico Nacional se ha acreditado que el terremoto se pudo sentir también en áreas más lejanas como el municipio murciano de Abanilla, o las localidades de Cox, Almoradí y Albatera de la comarca de la Vega Baja.

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