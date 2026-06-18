El termómetro no experimenta cambios este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola a la espera de repuntar a partir de mañana

Aunque este jueves ha comenzado a andar con nubosidad variables en algunas áreas de la comarca del Baix Vinalopó, la previsión meteorológica señala que a partir de mediodía predominará el sol en un día con viento de levante que puede soplar puntualmente moderado por la tarde.

Además, durante la mañana, aunque la probabilidad es baja, no se descarta que se pueda llegar a registrar alguna lluvia débil y puntual.

Las temperaturas van a experimentar pocos cambios y las máximas van a rondar en Elche y Crevillent los 30 grados centígrados. En Santa Pola se alcanzará los 27.

A partir de mañana viernes llega una masa de aire más cálido y los termómetros repuntarán.