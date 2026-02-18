El termómetro desciende de nuevo en Elche, Crevillent y Santa Pola en un Miércoles de Ceniza soleado

Este Miércoles de Ceniza, el primero de la Cuaresma, se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como un día soleado y con viento flojo, de noroeste por la mañana y del sur por la tarde. De cara a la noche podría soplar moderado con algunas rachas que podrían superar los 50 kilómetros por hora.

El termómetro no va a subir tanto como lo hizo ayer martes. En Elche y Crevillent se espera una temperatura máxima de 22 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en los 20.

El descenso de las temperaturas se agudizará mañana jueves, jornada en la que se esperan unos cuatro grados menos.

Los siguientes días se esperan también soleados y con temperaturas máximas por debajo de la barrera de los veinte grados.

Además, la previsión meteorológica apunta a que durante el fin de semana el viento va a ser flojo.