El termómetro baja de forma puntual este jueves en Elche, Crevillent y Santa Pola

Este jueves se espera una jornada en la comarca del Baix Vinalopó que conforme avance la mañana lleguen algunas nubes, pudiendo quedar una jornada con nubosidad variable en la que no se descarta que pueda llegar a registrarse alguna precipitación puntual y débil.

El viento va a soplar flojo de componente levante y las temperaturas máximas van a descender un poco situándose en Elche y Crevillent en el entorno de los 30 grados centígrados, quedándose en los 28 en Santa Pola.

Va a ser un descenso puntual porque el termómetro vuelve mañana a los índices registrados en días pasados.