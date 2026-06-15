La tercera semana de junio llega a Elche, Crevillent y Santa Pola con condiciones veraniegas y temperaturas en alza

La tercera semana del mes de junio ha aterrizado en la comarca del Baix Vinalopó con un lunes en el que la previsión meteorológica apunta a soleado con brisas marinas a partir de media mañana y temperaturas máximas al alza.

El termómetro puede alcanzar valores máximos de 32 grados centígrados en Crevillent, de 31 en Elche y de 27 en Santa Pola.

Para los próximos días se esperan condiciones de estabilidad meteorológica y veraniegas. Habrá brisas marinas y parece que las temperaturas subirán un poco más de cara al final de la semana.