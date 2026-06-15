La crónica del tiempo

La tercera semana de junio llega a Elche, Crevillent y Santa Pola con condiciones veraniegas y temperaturas en alza

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Rotonda de circulación en Elche.
Rotonda de circulación en Elche. | Onda Cero Elche

La tercera semana del mes de junio ha aterrizado en la comarca del Baix Vinalopó con un lunes en el que la previsión meteorológica apunta a soleado con brisas marinas a partir de media mañana y temperaturas máximas al alza.

El termómetro puede alcanzar valores máximos de 32 grados centígrados en Crevillent, de 31 en Elche y de 27 en Santa Pola.

Para los próximos días se esperan condiciones de estabilidad meteorológica y veraniegas. Habrá brisas marinas y parece que las temperaturas subirán un poco más de cara al final de la semana.

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