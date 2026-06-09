Las temperaturas máximas continúan sin cambios en Elche, Santa Pola y Crevillent

Este martes se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con nubosidad variable durante la mañana tendiendo a despejado de cara al mediodía.

El viento de levante va a soplar puntualmente moderado por la tarde y las temperaturas máximas se van a situar en torno a los 28 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola se va a quedar en 25.

Los modelos meteorológicos indican que de cara a los próximos días se espera un descenso de las temperaturas máximas.

En las jornadas venideras va a seguir registrándose viento de levante moderado, sobre todo por las tardes.

De cara al fin de semana todo apunta a estas alturas de semana que los termómetros experimentarán un ascenso.