La crónica del tiempo

Las temperaturas máximas continúan sin cambios en Elche, Santa Pola y Crevillent

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Parque en el barrio El Toscar de Elche.
Parque en el barrio El Toscar de Elche. | Onda Cero Elche

Este martes se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con nubosidad variable durante la mañana tendiendo a despejado de cara al mediodía.

El viento de levante va a soplar puntualmente moderado por la tarde y las temperaturas máximas se van a situar en torno a los 28 grados centígrados en Elche y Crevillent, mientras que en Santa Pola se va a quedar en 25.

Los modelos meteorológicos indican que de cara a los próximos días se espera un descenso de las temperaturas máximas.

En las jornadas venideras va a seguir registrándose viento de levante moderado, sobre todo por las tardes.

De cara al fin de semana todo apunta a estas alturas de semana que los termómetros experimentarán un ascenso.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer