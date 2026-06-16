Las temperaturas se consolidan en Elche y Crevillent en torno a los 30 grados; en Santa Pola aún permanecen por debajo

Este martes, día 16 de junio, se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con una previsión meteorológica de ser una jornada con pocos cambios en las temperaturas máximas y viento flojo de levante a partir de media mañana.

En sus valores máximos, el termómetro va a rondar en Elche y Crevillent los 30 grados centígrados, mientras que en Santa Pola se va a quedar en 26.

Esas condiciones meteorológicas se van a mantener en los próximos días. El jueves parece que el viento de levante podría soplar moderado.

De cara al fin de semana, los modelos meteorológicos apuntan a un ascenso de las temperaturas de cara al fin de semana.