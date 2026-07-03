Este viernes y el fin de semana llegan a Elche, Crevillent y Santa Pola con sol, ascenso de las temperaturas y menos bochorno

El primer viernes del mes de julio se presenta en la comarca del Baix Vinalopó como un día muy soleado, con suaves brisas marinas a partir de mediodía y con temperaturas al alza.

El termómetro va a alcanzar en Elche valores máximos de grados centígrados, en Crevillent de 33 y en Santa Pola de 29.

Las temperaturas máximas van a continuar subiendo durante el fin de semana que llega con la previsión de que no haya tanta humedad con lo que se notará algo menos de bochorno.

Tanto este sábado como el domingo van a ser días muy soleados y para la próxima semana se avanza un ascenso importante de las temperaturas.