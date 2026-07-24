El sorteo de la Lotería Nacional deja en Crevillent un pellizco de 300.000 euros

La Administración de Lotería número 3 de Crevillent, que está en la calle Guillermo Magro de la localidad, ha repartido suerte este pasado jueves en la localidad. Lo ha hecho con la venta de una serie completa (diez décimos) del número 83.450 en el que recayó el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional.

La venta de esa serie ha dejado en la localidad un total de 300.000 euros ya que cada décimo del número agraciado está dotado con 30.000 euros.

Todos los décimos premiados han sido vendidos por ventanilla entre vecinos del municipio crevillentino.