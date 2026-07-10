Sol Market reúne música, gastronomía y actividades familiares en Arenales del Sol

El Ayuntamiento de Elche, a través de la concejalía de Turismo, ha presentado la nueva propuesta que llega por primera vez, este verano a Arenales del Sol. El recinto abrirá sus puertas hoy, a las 19:00, y estará disponible hasta el día 26 de julio.

'Sol Market' ofrece una amplia programación gratuita que combina gastronomía, música en directo, talleres y actividades creativas para todos los públicos. Entre las actividades destacan las más de 15 propuestas gastronómicas 'food trucks', conciertos diarios, sesiones de DJ, espectáculos y un mercado de artesanía y diseño.

La edil de Turismo, Irene Ruiz, ha señalado que “en verano miles de personas eligen nuestras playas para disfrutar de unos días de descanso, y cuando termina la jornada de playa, es importante ofrecer alternativas de ocio para toda la familia, que también beneficien al comercio y la hostelería”.

Los conciertos comenzarán cada día a las 21:00 y se prolongarán hasta las 23:00. La programación musical incluirá tributos a grupos y artistas nacionales.

La iniciativa contará con zonas de aparcamiento cercanas, también gratuitas. Asimismo, se podrá acudir al evento mediante las líneas de autobús R9, R10, R12 y P1.

Por su parte, el gerente de 'Sol Market', Carlos Bau, ha explicado que "el objetivo es consolidar esta propuesta en Elche y convertirla en una cita estable del verano y ofrecer un espacio de ocio familiar pensado tanto para los visitantes como para los vecinos de Arenales del Sol".