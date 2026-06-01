La crónica del tiempo

El sol y el calor también mandan en Elche, Crevillent y Santa Pola en el arranque del mes de junio

Jorge Miralles

Elche

Huerto de palmeras en Elche. | Onda Cero Elche

El sol manda también en el inicio del mes de junio.

Este lunes va a ser un día soleado con paso de algunas nubes altas, temperaturas sin cambios y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

El termómetro va a alcanzar valores máximos en Elche y Crevillent de 30 grados centígrados, mientras que se quedará en 26 en Santa Pola.

Aviso amarillo por calor este martes

Para mañana martes, la previsión meteorológica apunta a un repunte de hasta seis grados en esas temperaturas máximas. Ante esa situación, la Agencia Estatal de Meteorología ha anunciado que, si no hay cambios en la previsión meteorológica, a las 14:00 horas de mañana activará un aviso amarillo por altas temperaturas, siendo probable que sea una jornada en la que en zonas como las pedanías ilicitanas de Matola o Puçol se puedan llegar a alcanzar los 38 grados centígrados.

A partir del miércoles se retirará la masa de aire cálido y será una jornada con temperaturas más llevaderas, de hasta diez grados menos que las del miércoles.

