El sol va a brillar en Elche, Crevillent y Santa Pola durante un fin de semana sin cambios en las temperaturas

El fin de semana se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con la misma tónica meteorológica que en los últimos días: con días muy soleados y termómetros en valores máximos de entre 27 y 28 grados centígrados, mientras que las mínimas se van a situar en torno a los 17 o 18 grados.

Además, todo apunta además a que, hasta finales de este mes de mayo, durante toda la semana que viene, se van a registrar pocos cambios.

Este viernes se espera una jornada con esa misma estabilidad anticiclónica con lo que va a ser un día con predominio de cielo despejado, con temperaturas altas y suaves brisas marinas.

La temperatura máxima va a rondar en Elche y en Crevillent los 28 grados, mientras que en Santa Pola se va a alcanzar los 25.