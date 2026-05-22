La crónica del tiempo

El sol va a brillar en Elche, Crevillent y Santa Pola durante un fin de semana sin cambios en las temperaturas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Puente de Canalejas de Elche.
Puente de Canalejas de Elche. | Onda Cero Elche

El fin de semana se presenta en la comarca del Baix Vinalopó con la misma tónica meteorológica que en los últimos días: con días muy soleados y termómetros en valores máximos de entre 27 y 28 grados centígrados, mientras que las mínimas se van a situar en torno a los 17 o 18 grados.

Además, todo apunta además a que, hasta finales de este mes de mayo, durante toda la semana que viene, se van a registrar pocos cambios.

Este viernes se espera una jornada con esa misma estabilidad anticiclónica con lo que va a ser un día con predominio de cielo despejado, con temperaturas altas y suaves brisas marinas.

La temperatura máxima va a rondar en Elche y en Crevillent los 28 grados, mientras que en Santa Pola se va a alcanzar los 25.

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