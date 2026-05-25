La situación de la educación pública, protagonista en el pleno municipal de Elche en el inicio de la tercera semana de huelga de profesores

En la tercera semana de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana, la educación ha sido noticia este lunes en el pleno municipal del Ayuntamiento de Elche.

En una sesión extraordinaria forzada por el grupo municipal del PSOE, la Corporación ha aprobado desde exigir a la Conselleria de Educación “la revisión urgente de la decisión de eliminar ciclos formativos en diferentes modalidades de institutos de Elche” a requerir al gobierno autonómica “que se acelere al máximo los trámites para la construcción” del nuevo Conservatorio de Música, pasando por apoyar las reivindicaciones del profesorado.

Además, se ha acodado “instar a la Conselleria de Educación y al equipo de gobierno que trabajen por la planificación educativa en materia de infraestructuras escolares con un segundo Plan Edificant”.

En el acuerdo que ha salido adelante en el pleno municipal extraordinario se pide al departamento autonómico de Educación la reducción de las ratios en las aulas Y la dotación de más recursos, “en especial en las aulas UECO”.

En la exposición de motivos de la Moción a través de la que se ha convocado el pleno municipal extraordinario, el Grupo Socialista apunta que nos encontramos en una legislatura “perdida” en la faceta educativa y que está “marcada por los retrocesos".

Los socialistas ilicitanos han denunciado la eliminación de ciclos formativos en institutos como el Victoria Kent y el Tirant lo Blanc; el precario estado del Centro Integrado Público de Formación Profesional La Torreta; la falta de espacio en el instituto Severo Ochoa; las carencias del instituto La Asunción; y el retraso indefinido en la construcción del Conservatorio.

No se reprueba al secretario autonómico de Educación

El grupo municipal de Compromís per Elx ha planteado la incorporación a los acuerdos de la Moción del pleno para reprobar al secretario autonómico de Educación, que es el ilicitano Daniel McEvoy, por su gestión en torno a la problemática educativa que ha llevado a los profesores a la huelga indefinida en la Comunitat.

El PSOE ha aceptado añadir ese acuerdo y en la votación del mismo se ha rechazado con los votos del PP y Vox. Ante la incomparecencia en la sesión de la concejala Caridad Martínez (PP), ausente por un problema de salud, la votación se ha resuelto con el voto de calidad del alcalde Pablo Ruz.