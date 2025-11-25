Sigue la polémica por el Elche-Real Madrid: Sarabia insiste en la queja

Aún colea la polémica arbitral tras el Elche-Real Madrid. El gol de Bellingham, después de una acción en la que la nariz de Iñaki Peña acabó sangrando tras un golpe de Vinicius Junor, ha escocido en el entorno franjiverde. Sarabia, tras el encuentro, ya dejó claro que fue "falta clarísima".

El tanto del inglés privó al Elche de conseguir la victoria, puesto que llegó en el minuto 87 y permitió al Real Madrid sacar un punto para salvar el liderato. La jugada ha dado la vuelta al mundo y varios colegiados se han pronunciado al respecto.

Melero López, árbitro que estuvo al frente del videoarbitraje el domingo, declaró ante los micrófonos de El Chiringuito de Jugones que se trató de "un lance del juego". "Hemos entendido que fue una acción de un golpe fortuito", añadió.

Iñaki Peña, protagonista de la acción, le restó importancia nada más finalizar el duelo en Movistar. Sin embargo, tras ver la jugada repetida, dijo en sala de prensa que sí hubo infracción en ese lance con el brasileño Vinicius Junior.

Sarabia ha explotado en 'X' este martes, casi 48 horas después del partido, con la siguiente publicación: "Que me disculpen los que toman decisiones, pero desde hace más de 25 años que la ‘voluntariedad/intencionalidad’ se sacó del reglamento (salvo para las manos). Por lo tanto, el hecho de ser una acción 'fortuita' no es un argumento correcto para decidir si es infracción o no".

Han pasado dos días desde el choque en el Martínez Valero, pero la ya famosa jugada del gol de Bellingham sigue coleando en el panorama nacional.