La crónica del tiempo

Septiembre estrena en Elche, Crevillent y Santa Pola ciclo de fines de semana con ascenso de las temperaturas

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Tiempo
Elche. | Onda Cero Elche

El primer fin de semana del mes de septiembre llega con la previsión de ascenso de las temperaturas y presencia de calima, sobre todo este sábado. Habrá más sol que nubes.

Las temperaturas máximas se espera que se mueves tanto mañana sábado como el domingo entre los 30 y los 34 grados centígrados en la comarca del Baix Vinalopó.

Los valores térmicos comienzan a ascender este viernes, jornada en la que se prevén temperaturas máximas de unos 32 grados en Elche, de 33 en Crevillent y de 29 en Santa Pola.

El día va a ser bastante soleado, con un poco de calima, especialmente de cara a la tarde, y suaves brisas marinas a partir de mediodía.

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