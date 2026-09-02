Un incendio calcina nueve coches en una campa del entorno del aeropuerto de El Altet de Elche

Un incendio declarado este pasado martes en una campa de coches ubicada en las inmediaciones del Aeropuerto de Alicante-Elche ‘Miguel Hernández’, en la pedanía ilicitana de Torrellano, se ha saldado con nueve vehículos afectados, de los que siete han quedado en situación de siniestro total.

El fuego se inició en un vehículo y luego se extendió a otros que estaban próximos. Además, durante el incendio se registraron explosiones.

En las labores de extinción de las llamas participaron efectivos de bomberos del parque principal operativo de bomberos de Elche y del retén de verano del servicio de emergencia en Santa Pola. Fueron movilizados cuatro vehículos del servicio de emergencias y una docena de bomberos.

El incendio sólo provocó daños materiales y afectó también a una columna de cipreses de la zona, dispuestos a modo de vallado. Comenzó poco antes de las 14:30 horas y la intervención de los bomberos se dio por finalizada dos horas y media después.