POLIDEPORTIVO

El sénior masculino del Club Waterpolo Elx, a un partido del ascenso a Primera División

El equipo de Sergio Navarro defenderá este sábado en la piscina del Esperanza Lag la ventaja de un gol ante el Metropole

Felipe Canals

Elche |

El sénior masculino del Club Waterpolo Elx se juega este sábado un ascenso histórico a Primera División, la categoría de plata solo por debajo de la División de Honor. Los ilicitanos defienden la renta de un gol lograda en la ida de la eliminatoria. Ganaron al Metropole por 12-13.

El encuentro de vuelta se disputará este sábado a las 12:00 horas en la piscina del Esperanza Lag. Sería la primera vez que el equipo masculino del CW Elx llega a Primera División. En 2019, solo siete años después de la fundación de la entidad, se quedó a un paso del ascenso.

Estefanía Sánchez, secretaria técnica del club, ha pasado por Onda Cero para pedir el apoyo de la afición y arropar a los de Sergio Navarro en la pelea por el ascenso de categoría.

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