La semana comienza en Elche, Crevillent y Santa Pola con pocos cambios en lo meteorológico

La tercera semana del mes de agosto arranca este lunes con un día en el que se va a registrar un repunte de las temperaturas máximas.

La previsión meteorológica apunta a que el termómetro va a alcanzar en Crevillent los 35 grados centígrados, en Elche los 34 y en Santa Pola los 32.

La jornada va a ser soleada, con paso puntual de intervalos de nubosidad, de nuevo con bochorno, aunque un poco menos que en días pasados.

El viento va a soplar de suaves brisas de levante a partir de media mañana.

Los modelos meteorológicos apuntan que las temperaturas van a seguir subiendo en los próximos días. El miércoles habrá viento moderado de poniente y el termómetro se disparará hasta rondar los 40 grados con ambiente muy seco.

Todo apunta a que el próximo fin de semana tendremos un alivio con máximas que quedarán en tono a 30 grados.