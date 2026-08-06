El Dr. Jorge Alió, primer presidente español de la Academia Europea de Oftalmología

El catedrático en Oftalmología e Investigador de Honor de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jorge Alió, ha sido elegido presidente de la Academia Europea de Oftalmología. Así pues, se trata del primer español en presidir la máxima institución científica de la especialidad, tras recibir el respaldo del 95 % de los votos emitidos.

Con sede en Suiza, la Academia Europea de Oftalmología tiene como misión promover la excelencia científica, la cooperación internacional, la formación continuada y el avance de la investigación en salud visual. Durante los próximos cuatro años, el Profesor y Doctor Jorge Alió liderará una organización clave para el desarrollo de la oftalmología europea y difusión del conocimiento científico entre profesionales e investigadores.

El catedrático ha señalado que "asume este cargo con responsabilidad y convencimiento para impulsar la colaboración entre especialistas académicos europeos, contribuyendo al desarrollo de una oftalmología cada vez más innovadora, colaborativa y basada en la evidencia científica".

Este nombramiento representa nuevo hito en una carrera de más de cuarenta años dedicada a la innovación en oftalmología. El Dr. Alió es uno de los impulsores de la cirugía refractiva moderna y fundador de la queratopigmentación moderna. Asimismo, ha contribuido al desarrollo de nuevas técnicas en cirugía de catarata, córnea, presbicia y lentes intraoculares, con especial relevancia en el ámbito de las lentes prémium y la cirugía microincisional, siendo el creador del concepto MICS (Micro-Incision Cataract Surgery).

Su actividad refleja una amplia producción científica, con cientos de publicaciones, libros y congresos. A ello se le suma su papel como fundador y presidente de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera.

La presidencia de Jorge Alió al frente de la 'European Academy of Ophthalmology' también supone un reconocimiento al nivel científico alcanzado por la oftalmología española y refuerza el papel de la provincia de Alicante como uno de los principales focos europeos de investigación e innovación en cirugía ocular.