La semana arranca en Elche, Santa Pola y Crevillent con sol y temperaturas con pocos cambios

La previsión meteorológica apunta a que tenemos por delante un lunes soleado, con temperaturas con pocos cambios y suaves brisas marinas.

En Elche y Crevillent el termómetro va a rondar valores máximos de unos 29 grados centígrados. En Santa Pola se va a quedar 26.

Mañana martes habrá algo de nubosidad, sobre todo por la mañana, y viento de levante puntualmente moderado.

Los siguientesdías se esperan con predominio del sol, viento de levante puntualmente moderado y temperaturas diurnas que descienden un poco.