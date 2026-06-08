La crónica del tiempo

La semana arranca en Elche, Santa Pola y Crevillent con sol y temperaturas con pocos cambios

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Mapa meteorológico de la Aemet.
Mapa meteorológico de la Aemet. | Aemet

La previsión meteorológica apunta a que tenemos por delante un lunes soleado, con temperaturas con pocos cambios y suaves brisas marinas.

En Elche y Crevillent el termómetro va a rondar valores máximos de unos 29 grados centígrados. En Santa Pola se va a quedar 26.

Mañana martes habrá algo de nubosidad, sobre todo por la mañana, y viento de levante puntualmente moderado.

Los siguientesdías se esperan con predominio del sol, viento de levante puntualmente moderado y temperaturas diurnas que descienden un poco.

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