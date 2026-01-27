Seis colegios de Elche, Crevillent, Monóvar y Sax incorporan el ajedrez como herramienta pedagógica

Dos colegios de Elche (CEIP Ferrández Cruz y CEIP Sanchis Guarner), uno de Crevillent (CEIP San Luis de El Realengo), dos de Monóvar (CEIP Azorín y CEIP Escriptor Canyís) y uno de Sax (CEIP Cristóbal Colón) han sido seleccionados por la Conselleria de Educación para participar durante el presente curso 2025-2026 en el proyecto de innovación educativa 'Escacs. Cada peça compta', que es una iniciativa que introduce el ajedrez como herramienta pedagógica en los centros que imparten enseñanzas de Educación Primaria. Con ello se persigue favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales del alumnado, como la concentración, la toma de decisiones, la planificación, la memoria, el pensamiento abstracto y la autorregulación emocional.

Los seis centros educativos de las comarcas del Baix, Medio y Alto Vinalopó van a integrar el ajedrez en su proyecto educativo, tanto desde el ámbito curricular como extracurricular. Además, van a designar un coordinador que impulse y evalúe las acciones desarrolladas, al tiempo que la conselleria facilitará recursos materiales y formativos para apoyar la correcta implementación del programa en los centros participantes.