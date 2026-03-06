Sarabia: "Rafa Mir está tranquilo y entiende que es parte del proceso"

Eder Sarabia se ha referido en la previa del Villarreal-Elche al 'caso Rafa Mir'. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el delantero de Cartagena por un presunto delito de agresión sexual agravada y lesiones. "He hablado con él y está tranquilo", ha asegurado el técnico franjiverde.

Sarabia ha explicado que Rafa Mir "entiende que es parte del proceso y quiere que sea así porque va a poder demostrar su inocencia". El punta cedido por el Sevilla está en el foco mediático durante esta semana, además, por la denuncia de Omar El Hilali de una presunta frase racista que le habría espetado.

El entrenador del Elche ha dejado claro que le ve "tranquilo y bien". Ha puesto como ejemplo que tras la polémica con El Hilali asumió la responsabilidad de lanzar el penalti ante el Espanyol que supuso el 2-2 definitivo y rescató un punto para el cuadro ilicitano.

Cuestionado por el ruido mediático y las posibles consecuencias que pueda haber en los estadios cuando el Elche juegue a domicilio, Sarabia ha afirmado que "no podemos ni condicionar ni dejarnos influir por lo que otras aficiones puedan hacer" y ha pedido "respeto en la medida de lo posible.

Polémica con El Hilali

Sobre el incidente con Omar El Hilali, Sarabia ha dicho que "Rafa Mir ha sido un gran compañero" y ha dejado claro que se integró desde el primer día al grupo. "Creemos su versión", ha aseverado. El técnico del Elche ha añadido que el club "está en contra del racismo o cualquier falta de respeto".

Las versiones se cruzan y no hay imágenes que ayuden a esclarecer lo que sucedió. El Comité de Competición, por el momento, no lo ha sancionado y Disciplina sigue analizando la situación. Lo más probable es que se recabe información de los protagonistas y los posibles testigos que pudieron escuchar la presunta frase que denuncia el lateral del Espanyol.