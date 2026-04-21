Sarabia, en la previa del Elche-Atleti: "Van a sacar un equipazo seguro"

El Elche afronta una semana decisiva por la permanencia con los duelos ante Atlético de Madrid y Real Oviedo. Primero llegará la visita de los rojiblancos al Martínez Valero, donde el cuadro ilicitano se siente fuerte. Eder Sarabia ha comparecido en tiempo de previa y no duda de que Simeone, a pesar de la carga de partidos, "sacará un equipazo".

Tras perder la final de la Copa del Rey en La Cartuja frente a la Real Sociedad, el Atlético de Madrid cuenta con bajas importantes. Aún así, Sarabia ha recordado que el conjunto del 'Cholo' "está haciendo una gran temporada". "Por eso han podido jugar una final y están en Champions como están", ha añadido.

El preparador bilbaíno ha confirmado la vuelta de Héctor Fort y ha avanzado que la única baja podría ser la del canterano Adam Boayar. Los tocados Marc Aguado, Grady Diangana y Yago de Santiago podrán ser de la partida. A priori, está previsto que este martes por la tarde completen la última sesión de entrenamiento.

Sarabia ha recalcado que no piensa en el Oviedo, a pesar de jugar este próximo domingo en el Carlos Tartiere. Respecto al tramo final de Liga, ha ensalzado que el Elche "está sabiendo jugar muy bien las finales". Los ilicitanos ganaron ante Mallorca y Valencia, en los dos últimos duelos en el Martínez Valero.

Por último, se ha referido al regreso de Rodrigo Mendoza al Martínez Valero. El murciano será titular en el Atlético de Madrid. "Entiendo que es un día especial para él, el estadio le va a transmitir el cariño y el aprecio", ha asegurado.